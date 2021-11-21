إرتفاع أسعار البضائع عند الإستيراد والتصدير بالسداسي الأول لـ2021

سجلت الأسعار عند إستيراد وتصدير البضائع بالدينار الجزائري، إرتفاعا خلال السداسي الأوّل من سنة 2021، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.

وحسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات، أن الأسعار بالدينار عند تصدير البضائع بما في ذلك المحروقات، كما عرفت إرتفاعا معتبرا بنسبة 49.5 بالمائة، خلال الفترة الممتدة بين “جانفي-جوان” 2021. بالإضافة إلى ذلك فقد سجلت الأسعار عند الإستيراد زيادة هامة بنسبة 18.5 بالمائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن سبب إرتفاع مؤشر الأسعار عند الإستيراد يعود إلى كون مجمل مجموعات المواد قد عرفت زيادة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2021. مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة.

أما الإرتفاع الأكبر فقد خص الوقود المعدني والزيوت والمنتجات ذات الصلة بنسبة +72.9 بالمائة، والزيوت الدهنية والشمع من أصل حيواني أو نباتي بنسبة +59.8 بالمائة. والمشروبات والتبغ بنسبة +23.5 بالمائة. والمواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة “+23.5 بالمائة”.

كما عرفت مجموعات أخرى من المواد إرتفاعا للأسعار عند الإستيراد، ويتعلق الأمر خاصة بالمواد الغذائية والحيوانات الحية “+18.9 بالمائة”. والمواد الخام غير الصالحة للإستهلاك باستثناء الوقود “17.4 بالمائة” والمواد المصنعة”+15.6 بالمائة” وأخيرا الآلات وعتاد النقل “+8.4 بالمائة.

الصادرات ترتفع بـ 12 بالمائة.. فيما تراجعت الواردات بـ 2.4

كما عرف حجم الصادرات الجزائرية خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان الأخير إرتفاعا بنسبة 12 بالمائة. فيما سجلت الواردات تراجعا بنسبة 2.4 بالمائة.

وأضافت نفس الإحصائيات، أن تصدير البضائع سجل إرتفاعا ليبلغ 7 ر2.293 مليار دينار خلال السداسي الاول من سنة 2021. مقابل 2130.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020. أي بارتفاع قدره 15.6 بالمائة.

أما فيما يخص الواردات فقد بلغت 7 ر 2.463 مليار دينار خلال السداسي الاول من سنة 2021. مقابل 2.130،5 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 اي بارتفاع بنسبة 15.6 بالمائة.

كما أشار المصدر، أن نمو التجارة الخارجية للبضائع قد أدى اإلى انخفاض كبير للعجز التجاري الذي انتقل من -761.8 مليار دينار خلال الاشهر الستة الأولى من سنة 2020. الى -170.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021. مع تحسن في نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي انتقلت من 64.2 بالمائة إلى 93.1 بالمائة.