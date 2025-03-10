إرتفاع أسعار الذهب

عرفت أسعار الذهب، إرتفاعا، في تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من ضعف الدولار وزيادة التدفقات على الملاذات الآمنة وسط مخاوف من صراع تجاري عالمي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أفريل المقبل “Comex” بنسبة 0.22% إلى 2920.40 دولار للأونصة، صباح اليوم.

كما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.04% إلى 2910.19 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وقال محلل الأسواق المالية لدى مؤسسة “كابيتال كوم” كايل رودا: “هناك مخاطر متزايدة على النمو. في حين تشكل السياسة الخارجية الأمريكية أيضا مصدرا لعدم اليقين، وهو ما يعزز جاذبية الذهب”.

وأضاف: “أعتقد أن مستوى 3000 دولار هو المستوى الذي ستكسره أسعار الذهب قريبا. ربما في غضون الشهرين المقبلين على أقصى تقدير”.