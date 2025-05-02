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إرتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة

بقلم نادية بن طاهر
إرتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة
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عرفت أسعار النفط، ارتفاعا، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، مدفوعة بتصريحات صينية تشير إلى انفتاح على الحوار مع الولايات المتحدة.

وهو ما عزز الآمال بخفض حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 38 سنتا أو 0.6 بالمئة لتصل إلى 62.51 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة ذاتها إلى 59.62 دولار للبرميل.

وجاء هذا التحسن عقب إعلان وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة اتخذت مؤخرا خطوات نحو فتح قنوات تواصل مع بكين.

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