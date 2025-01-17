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إرتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة

بقلم نادية بن طاهر
إرتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدفوعة بمخاوف من شحّ العرض وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد خام برنت 0.2% ليبلغ 81.42 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.3% إلى 78.95 دولار للبرميل. مما يضعهما على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعي.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا، أو 0.3% إلى 78.95 دولار للبرميل. وذلك بعد تراجعها 1.7% أمس الخميس.

ونزل كلا الخامين أمس الخميس وسط توقعات بتوقف جماعة الحوثي اليمنية عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

ومع ذلك، لا يزالان الخامان القياسيان في طريقهما لتحقيق رابع مكسب أسبوعي. مع ارتفاع برنت 9% وصعود الخام الأميركي 10% منذ بداية العام.

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