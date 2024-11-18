إرتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

إرتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، لكن القلق إزاء ضعف الطلب على الوقود في الصين. وتوقعات بفائض عالمي من النفط أثر على الأسواق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 71.24 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 67.11 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب بيانات ضعيفة من الصين وبعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز العرض العالمي من النفط الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا في عام 2025 حتى إذا ظلت التخفيضات من مجموعة أوبك بلس قائمة.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة الماضي تراجعا 4.6 بالمئة في استهلاك المصافي من الخام في الصين في أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وتزامن ذلك مع تباطؤ نمو إنتاج المصانع في البلاد الشهر الماضي.