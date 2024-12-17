إرتفاع أسعار النفط

عرفت أسعار النفط، في تعاملات الثلاثاء، ارتفاعا، بعد تراجعها يوم أمس إثر بيانات صينية ضعيفة.

وتترقب الأسواق اليوم نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 70.86 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.21% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 74.11 دولار للبرميل. بزيادة نسبتها 0.27% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.

كما أنهت عقود الخام الأمريكي التداولات، يوم أمس، عند 70.71 دولار للبرميل بتراجع نسبته 0.58%.

فيما تراجعت عقود “برنت” بنسبة 0.8% إلى 73.91 دولار للبرميل.