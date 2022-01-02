إرتفاع إصابات كورونا بالعالم إلى أكثر من 289 مليون حالة
كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم إرتفعت إلى 289 مليونا و251 ألفا و882 حالة.
وقالت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إرتفع إلى 5 ملايين و440 ألفا و643 وفاة.
وأضافت الجامعة، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم. والتي بلغت أكثر من 54.8 مليون إصابة. في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.
كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 825 ألفا و816 وفاة. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و367 وفاة. ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 481 ألفا و486 وفاة.
طالع أيضا
حصيلة يومية قياسية لعدد الإصابات بكورونا في بريطانيا
كما كشفت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيل 119789 إصابة و147 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.
ليصل اجمالي الحالات الى 11769921 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.
في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 147720 حالة، بعد تسجيل 147وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة. وكان أكثر من 51 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 47 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.
الجزائر تواصل تسجيل أرقام قياسية لإصابات كورونا
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 220255 إصابة.
كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6285، بعد تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.
هذا وتماثل 224 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 150308. فيما يتواجد 27 مريضا بمصلحة العناية المركزة.
للتذكير، سجلت الجزائر يوم الجمعة 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن. وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.