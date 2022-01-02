إرتفاع إصابات كورونا بالعالم إلى أكثر من 289 مليون حالة

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم إرتفعت إلى 289 مليونا و251 ألفا و882 حالة.

وقالت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إرتفع إلى 5 ملايين و440 ألفا و643 وفاة.

وأضافت الجامعة، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم. والتي بلغت أكثر من 54.8 مليون إصابة. في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 825 ألفا و816 وفاة. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و367 وفاة. ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 481 ألفا و486 وفاة.

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كما كشفت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيل 119789 إصابة و147 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 11769921 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 147720 حالة، بعد تسجيل 147وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة. وكان أكثر من 51 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 47 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.