إرتفاع إصابات كورونا بالعالم إلى أكثر من 282 مليون حالة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إرتفعت إلى 282 مليونا و840 ألفا و785 حالة.

وحسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الأربعاء، فإن إجمالي الوفيات عالميا جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم إرتفع إلى 5 ملايين و414 ألفا و686 حالة.

وأشار المصدر، إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم. والتي بلغت أكثر من 53 مليون إصابة. في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية. تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 820 ألفا و870 حالة. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 618 ألفا و978 وفاة. ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات بـ 480 ألفا و592 حالة.

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