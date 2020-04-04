إرتفاع حالات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا عربيا

إرتفعت حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الدول العربية.

وكشف الموقع العالمي “وورد ميتر”، اليوم السبت، أن فيروس كورونا اودى بحياة 363 شخصا في الدول العربية.

وجاء ترتيب الدول العربية من حيث أعداد الوفيات كالآتي: الجزائر النسبة الأعلى بواقع 105 حالات، ثم مصر 66، والعراق 54، والمغرب 48، والسعودية 25، وتونس 18، ولبنان 17 حالة.

فيما سجلت الإمارات 9 حالات وفاة، والأردن 5، والبحرين 4، وقطر 3، والسودان وسوريا حالتين لكل منهما.

فيما انظمت الكويت، صبيحة اليوم، للدول التي بها حالة وفاة واحدة، وهي: ليبيا وموريتانيا وسلطنة عمان وفلسطين.

ولم تسجل كل من الصومال واليمن وجيبوتي وجزر القمر أي وفيات لحد الساعة بسبب فيروس كورونا.

ومن حيث عدد الإصابات بالفيروس في الدول العربية، فقد بلغ مجمل العدد 11 ألفا و98 حالة، حتى صباح السبت.

وجاء ترتيب الدول العربية من الأعلى إلى الأدنى من حيث الإصابات كالآتي: السعودية 2039، الإمارات 1264، الجزائر 1171، قطر 1075، مصر 985، العراق 820، المغرب 791، البحرين 672، لبنان 508، تونس 495، الكويت 417، الأردن 310، سلطنة عمان 252، فلسطين 194، جيبوتي 49، ليبيا 17، سوريا 16، السودان 10، الصومال 7، موريتانيا 6 حالات.