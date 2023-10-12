إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 1203 شهيدا

إرتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة اليوم الخميس إلى 1203 شهيدا و 5763 جريحا.

دخلت عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يومها السادس. أين أطلقت المقاومة في غزة رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وحيفا. فيما تواصل قوات الاحتلال تدمير الأحياء السكنية واستهداف المدنيين في قطاع غزة.

واستشهد 1203 فلسطينيين منذ بدء غارات العدوان الصهيوني على قطاع غزة وأصيب 5763 آخرون، في حين ارتفع عدد القتلى الصهاينة على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1300 قتيل.