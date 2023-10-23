إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 5087 شهيد

تجاوزت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل الخمسة آلاف منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الجاري.

وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في بيان مقتضب إن “إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5078 شهيدا بينهم 2055 طفلا”. مشيرة الى إصابة 15,273 شخصا بجروح.

وقالت وزارة الصحة إن “إجمالي القتلى في القطاع يرتفع إلى 5087 منهم 2055 طفلا. و1119 امرأة و217 مسنا، إضافة لإصابة 15273″، بحسب فرانس برس