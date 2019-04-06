إرتفاع حصيلة الفيضانات في إيران إلى 70 قتيلا

إرتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي غمرت مناطق واسعة من إيران خلال الأسبوعين الماضيين إلى 70 قتيلا، وفق وسائل إعلام محلية.

وأوضح المصدر، أن الفيضانات خلفت 791 جريحا 45 منهم لايزالون في المستشفيات .

وأضاف أن أكثر المناطق تضررا هي محافظة فارس الواقعة في جنوب غرب البلاد، والتي بلغ عدد القتلى فيها 23 شخصا.

وإجتاحت الفيضانات والسيول معظم أنحاء إيران منذ 19 مارس الماضي، وغمرت موجة أولى من الفيضانات شمال شرق إيران

تلتها موجة ثانية إجتاحت غرب البلاد وجنوب غربها في 25 مارس، ما أدى إلى مقتل 45 شخصا، يضيف المصدر.

وشهد غرب إيران وجنوبها الغربي موجة ثالثة في 1 أبريل عندما عادت الأمطار الغزيرة للهطول في المنطقة .