إرتفاع حصيلة شهداء قصف الإحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 24 شهيدا بينهم 9 أطفال

أعلنت وزارة الصحة في غزة، فجر الثلاثاء عن إرتفاع عدد الشهداء الذي إرتقوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، إلى 24.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنه من بين الشهداء 9 أطفال، وإحداهم أنثى في العاشرة من العمر.

وأضافت أن هناك 103 أشخاص أصيبوا بجراح مختلفة جراء القصف.

وكان آخر ضحايا الغارات الإسرائيلية، 3 فلسطينيين هم سكان منز في منطقة “غرب غزة”، بينهم سيدة، ورجل من ذوي الإعاقة.

وكثفت إسرائيل قصف غزة جوا وبحرا بعد الإعلان عن عملية عسكرية ضد القطاع، مما أسفر عن سقوط مزيد من الشهداء.

فيما أصيب 6 إسرائيليين في مدينة عسقلان بصواريخ كتائب القسام، بينما أخلى الإحتلال المسجد الأقصى بعد صدامات عنيفة أسفرت عن إصابة مئات الفلسطينيين.

كما شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على مناطق عدة في غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع إن 3 فلسطينيين -بينهم امرأة- استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وردا على استهداف المدنيين أعلنت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها وجهت فجر اليوم ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان في إسرائيل.