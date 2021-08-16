إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال تركيا إلى 70 قتيلا

إرتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ثلاث ولايات شمال تركيا، غرب البحر الأسود. الأسبوع الماضي إلى 70 قتيلا أغلبهم في ولاية قسطمونو.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان اليوم الاثنين، بأن السيول والفيضانات أودت بحياة 60 شخصا في قسطمونو، و9 في سينوب، و1 في ولاية بارطن. مشيرة إلى استمرار علاج 8 مصابين في المستشفيات. وأوضحت أنه تم إجلاء 1480 شخصا في قسطمونو. و341 شخصا من قضاء أولوس في بارطن. بينما تم إجلاء 560 شخصا في سينوب. والجمعة الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأماكن المتضررة من السيول في الولايات الثلاث مناطق منكوبة