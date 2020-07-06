إرتفاع خام برنت وسط مخاوف من زيادة إصابات كورونا

تباينت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إذ ارتفع خام برنت، مدعوما بشح الإمدادات.

بينما نزلت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط نتيجة للمخاوف من أن تكبح زيادة الإصابات بفيروس كورونا الطلب في الولايات المتحدة.

وارتفع برنت 41 سنتا بما يعادل واحدا بالماائة إلى 43.21 دولار للبرميل بحلول بعدما صعد 4.3 بالمائة الأسبوع الماضي.

في حين انخفض الخام الأمريكي أربعة سنتات أو 0.1 بالمائة عن سعر التسوية السابق يوم الخميس.

وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الجمعة الماضية بمناسبة عطلة الرابع من جويلية.