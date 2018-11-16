إرتفاع سعر النفط وسط توقعات بخفض إمدادات أوبك

شهدت أسعارالنفط في تداولات اليوم الجمعة، إرتفاع محسوس مدعومة بخفض إنتاج النفط المحتمل من”أوبك”، متجاهلة البيانات التي تشيرإلى زيادة المخزونات الأمريكية.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.49 دولار للبرميلي بارتفاع 87 سنتا أو ما يعادل1.3% عن التسوية السابقة.

وإرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاي أوما يعادل0.9% إلى 56.96 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعاردعما بشكل أساسي من التوقعات بأن تخفض أوبك إنتاجها قريبا خشية إتجاه الخام إلى الهبوط من جديد.

كما حدث للبلدان أوبك في عام 2014 تحت وطأة تخمة المعروض.