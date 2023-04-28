إرتفاع طفيف في إصابات كورونا بالجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة.

وحسب الحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. فقد تم تسجيل 10 حالات جديدة، و5 حالة تماثلت للشفاء.

كما كشفت الحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. عن تسجيل مريض واحد في العناية المركزة. فيما لم تسجل أية وفيات.