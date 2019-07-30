إرتفاع عائدات “هواوي” رغم العقوبات الأمريكية

كشفت شركة “هواوي”، اليوم الثلاثاء، أن عائداتها حققت في النصف الأول من 2019، نموا يقدر بـ23.2 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وحققت “هواوي” هذا الإرتفاع في عائداتها، بالرغم من الحملة الامريكية المكثفة ضدها، والتي حظرتها تجاريا، في ماي الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “هواوي” في النصف الأول من 2019، كانت أعمال التشغيل والتنظيم بها مستقرة، وإدارتها فعالة.

وبدأت “هواوي”، الكشف عن نتائجها الفصلية لهذا العام، اليوم الثلاثاء، وقالت إن عائداتها من النصف الأول لهذا العام، إرتفعت إلى 58.28 مليار دولار.

وقالت الشركة، أن شحنات الهواتف الذكية بلغت، 118 مليون وحدة، بإرتفاع قدر بـ 24 بالمائة.

وأضاف “ليانغ هو”، إن “الصعوبات التي تواجه “هواوي”، لا تزال كبيرة، وهي قد تؤثر على سرعة تقدم الشركة، بشكل مؤقت، لكنها لن تغير اتجاه تقدمنا”.

وكانت “واشنطن”، قد وضعت شركة “هواوي”، في منتصف ماي الماضي، على القائمة التجارية السوداء، مما عطل امدادات الشركة بـشكل كبير.