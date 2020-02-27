إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية إلى أزيد من1700

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس ،عن تسجيل 334 حالة جديدة بفيروس كورونا وهي أكبر زيادة يومية ليرتفع العدد إلى 1766 حالة.

وسجلت كوريا الجنوبية 13 حالة وفاة وقالت المراكز الكورية أن من بين الحالات الجديدة تم تسجيل 307 حالة في مدينة دايجو في جنوب شرق البلاد.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى كوريا الجنوبية وحثتهم على إعادة النظر في السفر إلى تلك الدولة.

وأصاب الفيروس نحو 80 ألف شخص وقتل أكثر من 2700 شخص غالبيتهم من الصين.