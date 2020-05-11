إرتفاع عدد سكان الجزائر إلى 43.9 مليون نسمة في 1 جانفي 2020

ارتفع عدد سكان الجزائر الى 43.9 مليون نسمة في الفاتح من جانفي 2020 مقابل 43.4 مليون نسمة سجلت في في نفس الفترة من السنة الماضية.

كشف الديوان الوطني للاحصائيات، اليوم الاثنين نقلا عن وكالة الانباء، أن عدد السكان المقيمين في الجزائر كان يقدر بـ 43.424 مليون نسمة في الفاتح من جوان 2019.

وأشار ذات الديوان أن عدد الولادات الحية بلغت 1.034 مليون أي بناقص 4000 ولادة مقارنة بسنة 2018.

و على اساس هذه الوتيرة من النمو لسنة 2019 فان العدد الاجمالي للسكان المقيمين قد يبلغ 44.7 مليون نسمة في الفاتح جانفي 2021 حسب توقعات الديوان.

وبخصوص توزيع الولادات الحية على اساس الجنس فانه يشير الى 104 ذكر مقابل 100 أنثى حسب المعطيات.

واثر انخفاض حجم الولادات على النسبة الخام للولادات التي انتقلت من 39. 24 في الالف سنة 2018 الى 80. 23 في الالف سنة 2019.

فيما سجل المؤشر الظرفي للخصوبة استقرارا مقارنة بسنة 2018 أي بثلاثة أطفال لكل امرأة.