إرتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 20 حالة وفاة

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، أن عدد ضحايا زلزال تركيا إرتفع إلى 20 حالة وفاة و1015 مصابا آخرين.

ونقلت وكالة الأناضول أن الهلال الاحمر التركي أعلن، فجر اليوم، تكليف 113 خبير كوارث لتسيير الأعمال الإغاثية في المنطقة التي شهدت يوم امس الجمعة زلزالا بلغت شدته 6.8 درجات.

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة التركي “هناك ما يقرب 30 شخصا لازالوا يتواجدون تحت الأنقاض، ما سيرشح إرتفاع عدد الوفيات في الزلزال”.

هذا وشهدت تركيا مساء امس زلزال بشدة 6.8 درجات بولاية “ألازيغ”، على عمق 6.75 كم تحت الأرض.