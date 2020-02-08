إرتفاع في مستوى الطلب على الشحن الجوي بالقارة السمراء خلال 2019

أصدر الإتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” البيانات المتعلقة بالشحن الجوي في مختلف الأسواق الدولية خلال سنة 2019.

وأفادت بيانات الإتحاد إرتفاعا في مستوى الطلب على الشحن الجوي في القارة الإفريقية بسنبة 10.3 بالمائة خلال شهر ديسمبر من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

وأظهرت بيانات الإتحاد أن سنة 2019 أن ذلك يعكس تسجيل زيادة في سعة أحجام الشحن من 7.4 بالمائة إلى نسبة 10 بالمائة خلال ديسمبر 2019.

لتكون الزيادة بنسبة 13.3 بالمائة على مدار سنة 2019.

المقابل كشفت بيانات الإتحاد المتعلقة بالشحن الجوي إنخفاضا في مستوى الطلب بسنبة 3.3 بالمائة في مختلف الأسواق الدولية خلال نفس السنة.

في حين إرتفعت سعة الشحن بنسبة 2.1 بالمائة، لتسجل سنة 2019 أول إنخفاض في احجام الشحن منذ عام 2012.