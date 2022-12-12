إرهابي يسلم نفسه للسطات العسكرية في أدرار

سّلم أمس الأحد، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة. ويتعلق الأمر بالإرهابي “لادمي محمد” الذي ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.

كما أسفرت العملية عن ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، 5 مخازن ذخيرة. و125 طلقة عيار 39*7.62 ملم.

وجاءت هذه العملية، في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي في اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا. وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات.

كما تأتي هذه العملية النوعية لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي.

ولتؤكد، مرة أخرى، مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، لدحر كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.

وكذا عزم القوات المسلحة على تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أين ما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.

في حين، أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن التعرف على هوية الإرهابيين المقضي عليهم، أمس الأحد، بجبل قوراية بالقطاع العسكري تيبازة بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الإثنين، يتعلق الأمر بشارف بن يحي، المدعو ” شيخ عامر صفوان”. وحميداني عبد الصابر المدعو”عبدو”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018. وكذا حميداني علي، المدعو “رمزي “، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018.

بالإضافة إلى الإرهابي الموقوف بشطال حمزة المدعو “أبو العوف البراء” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2019.

كما تم أمس الأحد، القضاء على 3 إرهابيين وإلقاء القبض على إرهابي رابع تبعا لعملية البحث والتمشيط بجبل قوراية بتيبازة.

وتم خلال هذه العملية، استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف. وبندقيتين مضخيتين، و4 مخازن ذخيرة، و3 نظارات ميدان، وهاتف نقال وأغراض أخرى.