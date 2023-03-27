إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلّم يوم أمس الأحد، الإرهابي المسمى “ملوكي لحبيب” المكنى “ربيع”، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، كان الإرهابي ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2012.

ووجد بحوزة الإرهابي، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. وقنبلتين يدويتين بمشعلين و5 مخازن وكمية من الذخيرة.

هذا وتأتي هذه العملية لتُعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا. والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.