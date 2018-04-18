إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم اليوم الأربعاء إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب ذات البيان، فإن الإرهابي الذي سلم نفسه يسمى ر .محمد ويدعى أبو أيمن.