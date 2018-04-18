عاجل

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست
بقلم أمينة ج

سلم اليوم الأربعاء إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب ذات البيان، فإن الإرهابي الذي سلم نفسه  يسمى ر .محمد ويدعى أبو أيمن.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital