إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

وحسب ذات البيان، فإن الإرهابي الذي سلم نفسه يسمى ر .محمد ويدعى أبو أيمن.
سلم اليوم الأربعاء إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وحسب ذات البيان، فإن الإرهابي الذي سلم نفسه يسمى ر .محمد ويدعى أبو…
قامت مصالح دائرة الحجار بهدم 26 بناية فوضوية موزعة على عدّة أحياء بالحجار بولاية عنابة .
وهذا في إطار محاربة البناء الفوضوي ومنع انتشاره. وحسب مصادر…
عثر مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع حرس السواحل على جثة مبتورة الرأس واليدين في عرض البحر بمنطقة رأس الحمراء في عنابة.
وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الجثة…
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