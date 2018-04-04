إرهابي يسلّم نفسه للجيش بسكيكدة

سلّم الإرهابي “ح . مصطفى” المكنى “أبو رواحة” نفسه للجيش بسكيكدة.

والتحق الإرهابي بالجماعات الإرهابية سنة 2014، أين تم العثور بحوزته على بندقية نصف آلية.