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إرهابي يسلّم نفسه للجيش بسكيكدة

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إرهابي يسلّم نفسه للجيش بسكيكدة
بقلم أمينة داودي

سلّم الإرهابي “ح . مصطفى” المكنى “أبو رواحة”  نفسه للجيش بسكيكدة.

والتحق الإرهابي بالجماعات الإرهابية سنة 2014، أين تم العثور بحوزته على بندقية نصف آلية.

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