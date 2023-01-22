إسبانيا.. إحباط تهريب أكثر من 22 طنا من “الحشيش” المغربي

نجحت قوة مشتركة من الحرس المدني والشرطة الاسبانية في إحباط محاولة تهريب أكثر من 22 طنا من المخدرات من المغرب نحو فرنسا.

وحسب بيان للحرس المدني الإسباني، فقد تم على إثر هذه العملية توقيف شبكة اجرامية تضم 10 أشخاص يتزعمها مغربي تنشط في تهريب المخدرات نحو فرنسا، ثم تقوم بتوزيعها في جميع أرجاء أوروبا.

وأوضح ذات المصدر، أن الكمية المعتبرة من الحشيش عثر عليها مموهة على شكل طماطم ملفوفة عالية الجودة.

وفي تفاصيل العملية، افاد المصدر ذاته بأن العملية جاءت عقب الكشف عن وجود منظمة إجرامية مقرها مدينة قرطبة بإسبانيا وتعمل في مقاطعات مختلفة, والتي تنشط بشكل أساسي في تهريب المخدرات بين إسبانيا وفرنسا.

وحاولت المنظمة نقل العديد من الصناديق التي كانت تحتوي على ما يبدو أنه طماطم داخل شاحنة، لكن عند توقيف الأخيرة تبين أنها كانت تحمل 2600 كيلوغرام من الحشيش موزعة في عدة صناديق من الطماطم المزيفة، حيث تم القبض على السائق ذو الجنسية المغربية، حسب الصحافة المغربية.

وعلى ضوء هذا التدخل, وبما أن المحققين اشتبهوا في إمكانية إخفاء كمية أكبر من المخدرات في مستودعات مختلفة في المنطقة الصناعية في مدينة ملغا، شرعوا في تفتيشها، وتحديد مكان ما يقرب من 19.700 كيلوغرام من راتنج القنب الهندي.

وكانت المخدرات مخبأة في 18 منصة نقالة كبيرة تحتوي على كرات من الحشيش مموهة على شكل طماطم، كما تم القبض على شخصين حاولا الاختباء تحت شاحنة, فضلا عن عدة أشخاص كشفت التحقيقات ارتباطهم بالمنظمة.

كما تم خلال العملية, تضيف المصادر ذاتها, حجز مبلغ مالي ومسدس صعق كهربائي، وثلاث سيارات وأربع شاحنات، اضافة الى مجموعة من الهواتف المحمولة الحديثة.