إسبانيا.. إقليم كتالونيا يقرر تدريس الإسلام في المدارس

أعلن إقليم كتالونيا في إسبانيا، عن البدء هذا الموسم الدراسي الجديد، في تعليم الديانة الإسلامية في المدارس العامة في الإقليم.

وأقرت مديرية التربية والتعليم في إقليم كتالونيا الإسباني، خطة تجريبية لتعليم الديانة الإسلامية في المدارس العامة.

وسيتم تدريس الإسلام في كل من برشلونة، وباخو يوبريغات، وجيرونا، وتاراغونا.

ويأتي ذلك، ابتداء من الموسم الدراسي الجاري 2020/2021 .

على أن يجري التعليم من منظور يخدم الاندماج في المجتمع في إطار التنوع، ويكون منسجما مع ثقافات العائلات المسلمة في إسبانيا.

ونُشرت تفاصيل هذه الخطة الأربعاء الماضي في الجريدة الرسمية لإقليم كاتالونيا.

وحسب مضمون هذا المشروع، يُستحسَن أن تباشر التجربة في المراحل الابتدائية الأولى وفي السنة الأولى من التعليم الثانوي.

وفي حال توفر لاحقا معلمين لتدريس التربية الإسلامية، تختارهم اللجنة الإسلامية في إسبانيا، يمكن مواصلة التجربة مع مراحل دراسية أعلى.