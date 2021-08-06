إسبانيا: القبض على زعيم أخطر عصابة مافيا إيطالية

قالت الشرطة الإسبانية والإيطالية أمس الخميس إنه تم اعتقال رجلا إيطاليا فى إسبانيا. تم تحديده على أنه زعيم لإحدى اغنى المنظمات الإجرامية فى العالم ندرانجيتا، الإيطالية. حسبما قالت صحيفة “لا ديسكوسيونى” الإيطالية.

ونشرت الصحيفة فيديو اعتقال زعيم أخطر عصابة مافيا في العالم. وقالت الشرطة الإيطالية أن الرجل الذي تم اعتقاله يدعى دومينيكو بافيجليانيتي البالغ من العمر 60 عاما. وتم تعريفه على أنه زعيم جماعة العصابات ندرانجيتا التي تتخذ من كالابريا مقرا لها.

وذكرت الشرطة الوطنية الإسبانية في بيان أن بافيجليانيتي ألقي القبض عليه في عملية مشتركة مع كارابينييري” الشرطة الإيطالية”. وقال ممثلو الادعاء الإيطاليون إن الاعتقال وقع يوم الثلاثاء.

وبحسب البيان الإسباني، كان بافيجليانيتي يحمل وثائق هوية برتغالية مزورة وستة هواتف محمولة و6000 أورو نقدًا عندما تم القبض عليه.

تعتقد الشرطة أن بافيليانيتي هو رئيس عصابة ندرانجيتا سُميت باسمه. وتعمل في جميع أنحاء العالم من قاعدتها في ثلاث مدن في منطقة كالابريا الإيطالية.

وحكم عليه غيابيا في يناير بالسجن 11 عاما وثمانية أشهر و 15 يوما في سلسلة من الجرائم. من بينها القتل والاشتراك الإجرامي بهدف تهريب المخدرات.

وكان قد حُكم عليه سابقًا في إيطاليا بالسجن المؤبد. والذي تم تخفيضه لاحقًا إلى 30 عامًا، لسلسلة من جرائم القتل والمخالفات المرورية التي يعود تاريخها إلى الثمانينيات. لكن تم إطلاق سراحه في أكتوبر 2019، بسبب خطأ فى حسابات مدة عقوبته. وهرب إلى إسبانيا حيث قيل إنه حصل على مساعدة وحماية شركاء تهريب المخدرات.