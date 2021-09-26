إسبانيا: بركان جزيرة لابالما يشتد وإغلاق المطار بسبب الحمم

تسببت الإنفجارات البركانية التي شهدتها جزيرة لا بالما الإسبانية في إطلاق حمم في الهواء، وإنفتاح منفذ جديد للإنبعاثات البركانية.وعليه قامت السلطات بإغلاق المطار، على أن تُرحل الناس من الجزيرة باستخدام العبارات من ميناء لابالما.

ودخل بركان “كومبري فييخا”، الذي بدأ ثورانه قبل أسبوع، مرحلة انفجار جديدة.فيما أعلن معهد جزر الكناري للبراكين عن ظهور منفذ جديد للانبعاثات يقع غربي فوهة البركان الرئيسية.

وقال مدير اللجنة المعنية بالتعامل مع البراكين “بيفولكا”، ميجيل أنخيل موركويندي، في مؤتمر صحفي أمس، أن عمليات الإجلاء الحالية ستستمر.ومنذ أن بدأ ثوران البركان الأحد الماضي، تدفقت آلاف الأطنان من الحمم منه ودمرت مئات المنازل وأجبرت قرابة 6000 شخص على النزوح.

وأعلنت شركة “أينا”، التي تدير المطارات الإسبانية، عبر حسابها في تويتر، عن إغلاق مطار الجزيرة بسبب تراكم الرماد.وقالت السلطات المحلية في البلاد أن المواطنين الذين تم إجلاءهم من 3 بلدات أخرى، أول أمس الجمعة، لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب تطور حالة الطوارئ البركانية.

ولم يسفر ثوران البركان حتى الآن عن إصابات خطيرة أو وفيات، لكن 15 في المئة من محصول الموز ذي الأهمية الاقتصادية للجزيرة مهدد بالتلف.

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