إسبانيا تخفض استهلاكها من الغاز بنسبة 13.5٪ حتى مارس 2023

وافقت حكومة إسبانيا على خطة طارئة للطاقة تهدف إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 13.5٪. خلال الأشهر الخمسة المقبلة وضمان حماية المستهلك من ارتفاع أسعار الطاقة. كجزء من الجهود الأوروبية لتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية.

كما تتضمن الخطة زيادة بنسبة 18٪ في القدرة على تصدير الغاز من إسبانيا إلى فرنسا. وذلك بفضل الأعمال المنفذة على أحد خطوط أنابيب الغاز التي تربط البلدين.

كما يتضمن زيادة في سعة شحن ناقلات الميثان. التي تنقل الغاز إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المبادرة، التي تشمل 73 إجراء. تشمل تخفيضات ضريبية جديدة على الطاقة المتجددة. وحوافز لتشجيع الأسر على استخدام الألواح الشمسية وتركيب عدادات ذكية.

وأوضحت السلطات أن “فاتورة 1.6 مليون أسرة مع غلايات مجتمعية ستنخفض مع اقتراب الشتاء المقبل”.

وتعتزم الحكومة القيام بحملات توعية وإنقاذ في الإدارات الحكومية واستبدال الإضاءة العامة.

على سبيل المثال، على عكس العدادات القديمة المزودة بأقراص دوارة. توفر العدادات الذكية بيانات استخدام في الوقت الفعلي. يمكن أن تحفز المستهلكين على تقليل استخدامهم، والقضاء على زيارات قراءة العدادات المكلفة.

“وبالمثل ، سيزداد دعم الصناعة وتعزيز قدرات انتقال الطاقة ، بزيادة قدرها 1000 مليون دولار لتخصيص (المشاريع الاستراتيجية. للتعافي والتحول الاقتصادي) للطاقات المتجددة والهيدروجين المتجدد والتخزين. فضلا عن لإزالة الكربون من الصناعة.

وستتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا بإمكانية الحصول على تمويل متزايد. حتى تتمكن من اعتماد تدابير كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

كما حدد النص أن الحكومة سمحت “بأربع منح بقيمة 335.7 مليون، بشكل استثنائي. ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والإنسانية، مستمدة من النزاع في أوكرانيا. لتمويل نظام استقبال الحماية الدولية والمؤقتة.

أخيرًا، في نطاق وزارة الزراعة، سمحت الحكومة “بتوزيع 135.4 مليون دولار على مجتمعات الحكم الذاتي. لتمويل مختلف البرامج الزراعية والحيوانية”.