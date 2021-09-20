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إسبانيا تستغيث.. بركان ثائر يغزو جزر لابالما وإجلاء آلاف السكان

بقلم نسرين محفوف
إسبانيا تستغيث.. بركان ثائر يغزو جزر لابالما وإجلاء آلاف السكان
بركان
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ثار بركان بجزيرة لا بالما الإسبانية بالمحيط الأطلسي، أمس الأحد. بعد أسبوع من النشاط الزلزالي المتراكم، ما دفع سلطات البلاد إلى تكثيف عمليات الإجلاء بالمنطقة.

وأجلت السلطات الاسبانية نحو 5 آلاف شخص من قرى في جزيرة لا بالما بعد تدفق حمم من بركان ثائر. فيما حذر الخبراء من أن ثوران البركان قد يستمر لمدة شهرين.

وقال رئيس البلدية سيرخيو رودريجيث لمحطة “تي.في.إي” الإذاعية، صباح الاثنين. إن انفجار الحمم لارتفاع وصل إلى 15 مترا ابتلع في طريقه حتى الآن 20 منزلا في قرية “إل باسو” وطرق. وأضاف أن الحمم تنتشر الآن صوب قرية مجاورة بما يهدد مئات المنازل.

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