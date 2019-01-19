إسبانيا تستنجد بفريق إنقاذ سويدي لإخراج الطفل العالق في بئر منذ 6 أيام

قررت إسبانيا، الإستنجاد بفريق إنقاذ سويدي، لإخراج الطفل يولين، صاحب السنتين، من البئر العالق فيه منذ 6 أيام.

وقد حل فريق الإنقاذ السويدي، صباح اليوم السبت، بإسبانيا، وتوجه فورا لمكان تواجد الطفل يولين.

وتمكن فريق الانقاذ السويدي، من نجدة 33 عامل مناجم في تشيلي سنة 2010، بقوا تحت الأرض مدة 69 يومًا.

وقد تم، اكتشاف ثقب يبلغ طوله 15 متراً يسمح للطفل بالحصول على الأكسجين، مما يرجح إمكانية بقاءه على قيد الحياة.

وبدأ فريق الإنقاذ في حفر أنفاق، والتي ينبغي أن تؤدي مباشرة إلى المكان الذي يتواجد فيه الطفل.