إسبانيا تسجّل صفر وفاة لليوم الثاني وتؤكّد تراجع الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تسجيلها صفر وفاة بفيروس “كورونا” لليوم الثاني على التوالي، ليبقى العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة عند مستوى 27127 شخص.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية تراجع فعالية فيروس “كورونا” في البلاد بعدما كانت من أكبر بؤر التفشي في العالم، وسجلت لأيام عديدة مستوى وفيات لا يقلّ عن 700 شخص يوميا.

وذكرت وزارة الصحة بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 137 حالة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 239932.

هذا وسبق أن وضّحت الوزارة بأن عدد المتوفين والمصابين شهد تغيّرات معيّنة نظرا لاتباع أسلوب جديد في حساب الإحصائيات الخاصة بفيروس “كورونا” في البلاد.