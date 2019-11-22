إسبانيا تشرع في التحقيق مع عمّ الرئيس السوري

تتجه المحكمة العليا في إسبانيا لرفع دعوى قضائية بتهمة غسيل الأموال ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلنت المحكمة في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيقات أنهى النظر في الموضوع وأوصى برفع دعوى ضد رفعت الأسد.

مشيرة إلى أنّه أمام مكتب الإدعاء الآن عشرة أيام للرد على هذه التوصية، ويُعد ذلك إجراء شكليًا سيعقبه تحديد موعد لبدء المحاكمة.

وسبق أن صادرت المحكمة العليا الإسبانية قبل عامين أصولًا بقيمة تتجاوز 600 مليون يورو يعتقد أنّها مرتبطة بعم الرئيس السوري.

كما يُواجه رفعت الأسد المحاكمة في فرنسا، بسبب حصوله على أصول عقارية بقيمة ملايين اليوروهات.

ويقيم رفعت الأسد في المنفى بأوروبا منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن قاد محاولة إنقلاب ضد شقيقه حافظ الأسد، الرئيس الراحل ووالد الرئيس الحالي.