إسبانيا تطالب مواطنيها بجمع زيت الطعام المستخدم لإعادة تدويره وغرامات للمخالفين

قرر مجلس مدينة مدريد الإسبانية، إعادة تدوير زيت الطعام المستخدم، محذرة المخالفين من دفع غرامات مالية.

وطالب سكان المدينة بوضع زجاجات الزيت في حاويات. سيتم وضعها أمام المنازل مع وضع غرامات تصل لأكثر من 700 أورو لمن ينتهك القرار .

وقالت صحيفة ABC الإسبانية إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري.

كما أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الزيوت في الآونة الأخيرة على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا. وأيضا للحفاظ على البيئة، وسيتم تجميع الحاويات المليئة بالزيت المستخدم من الساعة 10 مساء حتى الساعة 8 صباحا.

كما قال مجلس مدينة مدريد فى بيان إن كل لتر من الزيت المستعمل يتم إلقاؤه في الحوض. يمكن أن يلوث ما يصل إلى 1000 لتر من مياه الشرب.

ولتجنب هذا الموقف، اتخذ مجلس مدينة مدريد إجراءً لتسهيل إعادة تدويره بشكل صحيح على المواطنين دون مغادرة المنزل.

كما سيُطلب من السكان إعادة تدوير الزيت المستخدم فى هذه الحاويات، والتى ستكون موجودة داخل المباني.

وأوضح بورجا كارابانتى، مندوب البيئة فى مجلس مدينة مدريد. “فصل الزيت ليس بالأمر السهل، عليك تخزينه فى زجاجة. ونقله إلى نقطة نظيفة، وما نريده هو أن يحصل عليه المواطنون فى المنزل لتسهيل عملية فصل النفايات”.

كما أضاف “إذا لم يمتثل السكان لهذا الإجراء، فسيواجهون مخالفة بسيطة، مع غرامة تصل إلى 750 أورو. وهذا هو ما تم تضمينه في مرسوم التنظيف وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري الجديد لمجلس مدينة مدريد. والذي من المتوقع الموافقة النهائية عليه بحلول نهاية هذا العام”.