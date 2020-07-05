إسبانيا تعزل ثاني إقليم على التوالي في ظرف 48 ساعة

عزلت إسبانيا، اليوم الأحد، ثاني إقليم على التوالي بسبب اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس “كورونا” والذي مسّ منطقة “غاليسيا” شمال غرب البلاد.

وأكدت السلطات الإسبانية أن حوالي 70 ألف شخص قاطن في منطقة “آ مارينا” في جهة “لوغو” بولاية “غاليسيا” ممنوعون من المغادرة بدءًا من ليلة اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل.

وسيفرض حجر عام محلي على المنطقة، ولن يسمح بالخروج أو الدخول إليها إلا لمن لهم رخص استثنائية بسبب العمل.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية إن المنطقة شهدت اليوم أكبر حالات التفشي، إذ سجلت 375 حالة بين “غاليسيا” ومنطقة “لوغو”، وسيفرض على المواطنين ارتداء الكمامات حتى لو كانوا لوحدهم.

يذكر أن إسبانيا عزلت أمس السبت منطقة “ديل سيغريا” في إقليم “كتالونيا” بسبب اكتشاف بؤرة جديدة للوباء، بعدما شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات.