إسبانيا تعلق جميع الرحلات الجوية مع إيطاليا

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات الجوية مع إيطاليا، حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وإيطاليا هي ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا المستجد، إذ سجلت البلاد أكثر من 9000 مصاب بينهم 463 توفوا من جراء الفيروس، بحسب حصيلة جديدة صدرت مساء الإثنين.

ووسّعت الحكومة الإيطالية نطاق القيود المفروضة منذ الأحد على تنقلات المواطنين وتجمعاتهم في شمال البلاد لتشمل سائر أنحاء البلاد.

وتتضمن هذه الإجراءات خصوصا الحد من التنقلات بين المناطق ومنع التجمع، إضافة إلى إلغاء كل الفعاليات الرياضية أيا كان مستواها أو نوعها، ما عدا تلك التي تنظمها مؤسّسات دولية.