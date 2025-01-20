إسبانيا تعول حظر شراء المنازل على هذه الجنسيات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس الأحد، أنه يريد حظر شراء المنازل في إسبانيا. من قبل المستثمرين غير الأوروبيين من أجل مكافحة أزمة السكن في بلاده.

وقال في كلمة ألقاها في البرلمان الإسباني: “سنقترح منع الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي. الذين لا يقيمون (في إسبانيا)، سواء هم أو عائلاتهم، من شراء (المساكن) في بلادنا”. لأنهم “يضاربون فقط بهذا السكن”.

ويأتي الإعلان عن هذا الاقتراح الجديد في الوقت الذي أعلن فيه الاشتراكي. الذي يتولى السلطة منذ عام 2018، يوم الاثنين عن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى مكافحة أزمة السكن.

وأعلن على وجه الخصوص عن تسريع بناء المساكن الاجتماعية وزيادة الضرائب المطبقة على الإقامة السياحية. وهي كثيرة جدا في هذا البلد الذي يعد الوجهة السياحية الثانية في العالم بعد فرنسا.

27 ألف عقار تم شراؤها من قبل غير المقيمين في عام 2023

وأشار أيضا إلى فرض ضريبة تصل إلى 100% من سعر شراء المساكن من قبل المستثمرين غير الأوروبيين.

وسيتعين مناقشة هذه التدابير والتصويت عليها في البرلمان، حيث تشكل الحكومة الأقلية.

وقال يوم الاثنين “في عام 2023 وحده. اشترى غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي حوالي 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا”.

وقال رئيس الوزراء الإسباني إنه يستلهم هذه الفكرة من كندا، حيث تحظر الحكومة شراء المنازل من قبل الأجانب غير المقيمين. أو الدنمارك، حيث يكاد يكون شراء العقارات للأجانب غير المقيمين مستحيلا.

وكان رئيس الوزراء الإسباني قد أقر بالفعل قانونًا رائدًا للإسكان في ماي 2023، ينص على زيادة بناء المساكن الاجتماعية. وفرض ضوابط على الإيجارات في المناطق ذات الطلب المرتفع. وفرض عقوبات على المالكين الذين يتركون منازلهم شاغرة.

لكن هذا النص لم ينجح بعد في وقف ارتفاع الإيجارات، التي ارتفعت بنسبة 11% أخرى العام الماضي، بحسب موقع “إيدياليستا” العقاري.