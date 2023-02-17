إسبانيا تقرر منح تصاريح الإقامة لهذه الفئة من المهاجرين

سيتمكن المهاجرون غير المسجلين الذين يعيشون في إسبانيا لمدة عامين على الأقل من الإستفادة من تصريح إقامة مؤقتة. اعتبارًا من الشهر المقبل إذا انضموا إلى التدريب المهني.

من أجل الاستفادة من التغييرات الأخيرة التي أعلنتها حكومة إسبانيا، سيُطلب من المهاجرين امتلاك بعض المهارات المحددة. والحد الأدنى من المعرفة باللغة الإسبانية.

وقد تم اتخاذ مثل هذا القرار كجزء من تدابير حل مشكلة نقص العمالة. التي لوحظت في العديد من القطاعات في إسبانيا.

وتم الإبلاغ عن أن الإجراءات الأخيرة هي جزء من مشروع إصلاح التدريب المهني. والذي يهدف، من بين أمور أخرى، إلى تسهيل الوصول إلى التدريب. لأولئك الذين يواجهون صعوبات في العثور على عمل.

القرار الذي كان مخصصًا في البداية لمواطني إسبانيا، إلا أنه سيفتح أمام الأجانب اعتبارًا من 1 مارس من هذا العام.

للاستفادة من هذا الإصلاح، يجب أن يكون الأشخاص قد أقاموا في إسبانيا لمدة عامين على الأقل.

وأشارت وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة في هذا الصدد. إلى أن “الإقامة المستمرة تعني في حالة عدم تجاوز الغياب 90 يومًا خلال العامين الماضيين”.

في العام الماضي، أقرت الحكومة الإسبانية مشروع قانون لمساعدة المهاجرين غير المسجلين على العمل والإقامة في هذا البلد.

بعد تنفيذ مشروع القانون ، يحق لنحو 500 ألف عامل غير موثق. ليسوا موظفين بشكل قانوني أن يصبحوا جزءًا من القوى العاملة.

إلى جانب إسبانيا ، تتطلع السلطات في البلدان الأوروبية الأخرى أيضًا إلى تسهيل توظيف العمال الدوليين لسد فجوات نقص العمالة.

في الآونة الأخيرة، قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن الهجرة القانونية ضرورية. من أجل الحصول على عدد كافٍ من العمال في المستقبل.