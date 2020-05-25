إسبانيا تكشف عن موعد إستقبال السياح الأجانب

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الإثنين، أنه يمكن للسياح الأجانب حجز عطلاتهم الصيفية في إسبانيا خلال جويليو المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز “ونرى الضوء في نهاية النفق والآن إنتقلت البؤرة إلى أجزاء أخرى من الكوكب وكانت إستجابة الشعب الإسباني هائلة وأنجز الجميع مهمتهم واجتمعوا للتعامل مع الوباء”

وشجع سانشيز الإسبان على البدء فى التخطيط لعطلاتهم، وقال إنه “اعتبارًا من شهر جويلية ، ستعود السياحة الخارجية إلى إسبانيا فى ظروف آمنة”.

موضحا أن الحكومة ستضمن عدم تعرض السائحين لأى مخاطر وألا يجلبوا لنا أى مخاطر.