إسبانيا: تمديد الطوارئ وحظر التجول لاحتواء كورونا

قرر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، فرض حظر تجول إلزامي في جميع أنحاء البلاد من 11 ليلاً إلى السادسة صباحًا.

بالإضافة إلى الحظر الليلى وتقييد التجمعات لجميع الإسبان على 6 أشخاص.

فضلاً عن مد حالة الطوارئ لمدة 15 يومًا أخرى، وذلك فى محاولة لاحتواء فيروس كورونا الذي تفشى في البلاد.

وأشارت صحيفة “إيه بى سى” الإسبانية إلى أن إسبانيا حتى الآن لم تفرض إغلاق الحدود.

إلا أنها فرضت حظر التجول مع وضع استثناءات لجزر الكناري.

وقال سانشيز إن الوضع الذي تمر به اسبانيا جراء كورونا شديد الخطورة.

وطلب رئيس الحكومة الاسباني دعما برلمانيا لتمديد هذا الإجراء، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى 25 مصابًا لكل 100 ألف نسمة.