إسبانيا تنقذ 88 مهاجرا غير شرعي بعرض مياه جبل طارق

تمكّنت مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية اليوم السبت، من إنقاذ 88 مهاجرا غير شرعي بمياه مضيق جبل طارق.

كانوا يحاولون الوصول إلى السّواحل الجنوبية لإسبانيا على متن قوارب وزوارق مطاطية.

و أوضحت مصادر إعلامية، أنّ عناصر من الحرس المدني أنقذت بداية صباح اليوم ثمانية من المهاجرين غير الشرعيين. من بينهم أربعة قصّر ينتمون لبلدان شمال إفريقيا تمّ رصدهم على متن زورقين مطاطيين بمضيق جبل طارق. بالإضافة إلى أربعة آخرين كانوا على متن زورقين من النّوع القابل للنفخ “كانوي كاياك” بنفس المنطقة.

و أضافت أنّ مركب الإنقاذ البحري “سالفامار غادير” تمكّن خلال نفس اليوم من إنقاذ 80 مهاجرا.

ينتمون لبلدان إفريقيا جنوب الصّحراء وبعض الدول الأسيوية من بينهم خمس نساء.

وكذا ستّة من القاصرين كانوا يحاولون على متن قاربين الوصول إلى السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة الإيبيرية.