إسبانيا تواجه حرائق الغابات بالماعز والأغنام

أطلقت السلطات الاسبانية في برشلونة، قطيعا مكونا من 290 من الماعز والأغنام. لأكل أكبر قدر ممكن من الغطاء النباتي في منطقة معينة.

هذه الخطوة عبارة عن استراتيجية قديمة، تقوم على تسليم المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات إلى حيوانات الرعي. التي تقضم وتدوس على النباتات الجافة، التي بدورها يمكن أن تتراكم كوقود للحرائق.

وسواء كانت الحيوانات شبه برية أو يشرف عليها راع تتم مكافأته ماديا. فإن الرعي الجيد عادة ما يترك وراءه منظرا طبيعيا مليئا بالمساحات المفتوحة، التي يمكن أن توقف انتشار حرائق.

وقال غيليم كاناليتا من مؤسسة “باو كوستا”، وهي مؤسسة كاتالونية غير ربحية تنفذ الاستراتيجية منذ عام .2016 في مقاطعة جيرونا بالقرب من برشلونة: “نحن لا نبتكر أي شيء جديد هنا. ما نقوم به هو استعادة شيء كان موجودا بالفعل لكنه يختفي”، وفق ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وفي برشلونة، تم إطلاق المشروع التجريبي في أبريل في حديقة كولسيرولا. وهي مساحة خضراء تبلغ مساحتها 8 آلاف هكتار (20 ألف فدان)، تشهد 50 حريقا في المتوسط ​​سنويا.

كما يحقق الرعي فوائد أخرى، إذ تحمل الحيوانات البذور وتخصب النباتات أثناء تحركها عبر التضاريس. كما أن عادات التغذية العشوائية نسبيا تغذي التنوع البيولوجي، عن طريق الحد من الميزة التنافسية لبعض النباتات.