إسبانيا تُؤكد إلتزامها بدعم دولة فلسطين

أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على التزام بلاده بدعم دولة فلسطين حاضرا ومستقبلا.

وجدد ذات المسؤول، عقب توقيعه مع نظيره الفلسطيني بالعاصمة مدريد، على أربع اتفاقيات بين البلدين تشمل العمالة والتعليم والشباب والزراعة، دعوته إلى “وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان”.

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى المساهمة في تعزيز صفة فلسطين كدولة على الصعيد العالمي. وحث بلدان أخرى على الحذو حذو إسبانيا. داعيا الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما كشفت الحكومة الإسبانية التي تعهدت بـ “دعم فلسطين بمبلغ 75 مليون أورو على الأقل خلال السنتين المقبلتين”، أن الاتفاقيات الأربع تهدف أيضا لتعزيز الازدهار والتنمية في البلدين.