إسبانيا.. حجز 117 كلغ من الحشيش القادم من المغرب

تمكنت مصالح الجمارك والشرطة الإسبانية عند المعبر الحدودي الفاصل بين إسبانيا والمغرب، في مدينة سبتة، من اعتقال رجلا اسبانيًا يحمل كبيرة من الحشيش.

وحسب صحيفة “إل فارو دي سبتة، فإن الموقوف يبلغ من العمر 53 سنة، عثر بحوزته على 117 كيلوغراما من الحشيش مخبأًة في سيارته.

وأوضحت الصحيفة، بأن فريق مكافحة المخدرات المشترك بين الجمارك والشرطة الإسبانية عثروا على أكياس الحشيش مخبأة في السيارة المسجلة في إسبانيا.

كما أثار تصرف الشخص الموقوف الذي لا ينحدر من مدينة سبتة الشكوك، حيث شرعت الشرطة في البحث الدقيق في هيكل السيارة وحمولتها بمساعدة كلاب بوليسية مدربة على تحديد مكان المخدرات.

وبعد ضبط الحشيش، تم عرض السائق على الشرطة القضائية لتعميق التحقيق بإشراف النيابة المختصة.

تهريب المخدرات من المغرب يتصدر عناوين الصحف في إسبانيا

ولا يزال تهريب المخدرات من المغرب يتصدر عناوين الصحف في إسبانيا، وغالبا ما يتم الإبلاغ عن مصادرة كميات كبيرة من الحشيش.

ففي شهر جويلية الماضي، اعتقل الحرس المدني الإسباني 28 شخصا وصادر 6600 كيلوغراما من الحشيش القادم من المغرب، خلال عشر عمليات تفتيش في إقليم قادش (الأندلس).

وكانت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات قد أفادت شهر مارس الفارط أن المغرب يعتبر أكبر منتج للحشيش في العالم، ولا يزال البلد المصدر الرئيسي لراتنج القنب الذي يدخل الاتحاد الأوروبي.

كما أكد التقرير العالمي حول المخدرات لعام 2022 الذي نشره مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة (UNODC) في جوان الفارط، أن المغرب يحتل صدارة الدول الرئيسية لمنشأ و مغادرة القنب الهندي، ما يجعل هذا البلد أكبر منتج و مصدر لهذا النوع من المخدرات.

ويشير التقرير إلى المغرب باعتباره أول بلد افريقي من حيث أهمية زراعة القنب الهندي خلال العقد 2010-2020، مضيفا إلى أنه “من الصعب تقدير المساحة العالمية المزروعة بالقنب الهندي لأن بعض البلدان ليس لديها نظم مراقبة مناسبة لهذا المؤشر”.

كما تؤكد الوثيقة أن معظم عمليات تهريب القنب الهندي تتم من المغرب إلى إسبانيا ومن أفغانستان إلى بلدان أخرى في غرب آسيا، مشيرة إلى أن القنب الهندي المغربي موجه أيضا إلى بلدان أخرى بشمال إفريقيا.