إسبانيا.. مقتل 10 أشخاص في حريق بدار للمسنين

لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم، في حريق إندلع بدار للمسنين ببلدة فيافرانكا دي إيبرو قرب مدينة سرقسطة شمال شرقي إسبانيا.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، أنه كان هناك 82 شخصا داخل الدار عند اندلاع الحريق قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، لأسباب لم تعرف بعد.

وقال رئيس بلدية البلدة فولغا راميريز غاميز لإذاعة “كادينا سير”، أن النيران انطلقت من غرفة أحد المقيمين حيث إشتعل فراشه.

فيما صرح مندوب الحكومة في أراغون فرناندو بيلتران: “لا يمكنني في الوقت الحاضر أن أحدد سبب وفاة هؤلاء الأشخاص العشرة. لأن هذا موضع تحقيق. لكن في حادث مثل هذا يكون القسم الأكبر من الوفيات ناتجا بصورة عامة عن استنشاق الدخان”.

وتخصصت دار “خاردينيس دي فيافرانكا” مؤخرا، في استقبال مسنين يعانون مشكلات عقلية.