إسبانيا: وفاة سائحة ألمانية في هجوم لأسماك القرش

توفيت سائحة ألمانية، مساء يوم الاثنين، بعد أن هاجمتها سمكة قرش على بعد 500 كيلومتر قبالة سواحل جزر الكناري الإسبانية. حسبما أعلنت خدمات الإنقاذ البحري.

وتعرضت المرأة الشابة، البالغة من العمر 30 عامًا، لعضة سمكة قرش أثناء طوفها بعد ظهر يوم الاثنين. على بعد 278 ميلاً جنوب غرب جزيرة غران كناريا. وقعت المأساة في المحيط الأطلسي. حيث فقدت الشابة، التي كانت تبحر على متن الطوف البريطاني “Dalliance Chichester”، ساقها عندما هاجمتها سمكة قرش.

وتم إخطار خدمات الطوارئ الإسبانية في الساعة 2:55 مساءً (بالتوقيت المحلي) بأن “الإجلاء الطبي” كان ضروريًا.

وقالت خدمات الطوارئ إن الضحية استقلت المروحية حوالي الساعة الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي). وتوفيت متأثرا بسكتة قلبية أثناء نقلها إلى المستشفى في لاس بالماس، عاصمة جران كناريا.

وبحسب موقع shipfinder.com المتخصص، غادر قارب “Dalliance Chichester”. وهو قارب ترفيهي يبلغ طوله 17 مترًا، ميناء لاس بالماس يوم السبت 14 سبتمبر.