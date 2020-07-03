إستئناف النشاط السياحي بمصر بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر

فتحت مصر يوم أمس الخميس أبوابها بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر جراء تفشي فيروس كورونا.

حيث أعادت أهرامات الجيزة ومواقع أثرية أخرى مثل المتحف المصري في القاهرة في انتظار عودة السائحين الأجانب.

وأصبحت زجاجات المطهرات عنصرا جديدا في المتاحف أمام الزوار الذين سيلزمون بارتداء الأقنعة الطبية لتفادي تفشي الفيروس.

حيث ترأس وزير الآثار والسياحة المصري خالد العناني مراسم إستئناف النشاط ورحب بوصول أول فوجين لسائحين دوليين إلى البلاد وهم نحو 300 سائح قادمين من أوكرانيا.

وقال العناني “قلت إننا جاهزون لاستقبال سائحين في مطلع جويلية وقلت إننا لم نكن ننتظر أي رحلة في مطلع جويلية ووصلت الأربعاء رحلتين إلى شرم الشيخ والغردقة”.

وأوضح أن هذا يعني أن هناك طلبا على وجهات في مصر وأن “هناك مصداقية في الإجراءات المتبناة لاستقبال سائحين من جميع انحاء العالم”.

وفتحت الحكومة المصرية الأربعاء جميع المواقع الأثرية في الأسكندرية ومطروح على ساحل البحر المتوسط والأقصر وأسوان والغردقة على البحر الأحمر أمام المصريين.