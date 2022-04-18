  إستئناف بث مسلسل “حب ملوك”.. هكذا علّق ضيوف” زابينغ رمضان”

تم اليوم إستئناف بث مسلسل “حب ملوك” عبر قناة النهار بعد توقف مؤقت دام 6 أيام. أين تم خلالله مراجعة محتواه قبل عرضهه خاصة في الشهر الفضيل.

وخلال حلقة اليوم من زابينغ رمضان أبدى ضيوف البرنامج فرحتهم لإعادة بث مسلسل حب ملوك عبر قناة النهار.

وقال يحىي طبيش بخصوص إستئناف مسلسل حب ملوك انها إستمرارية جميلة جدا لان كثير من المشاهدين يتابعون هذا المسلسل. كما تمنى طبيش مشاهدة طيبة للمشاهدين والمزيد من النجاحات للمثيل بكل من الجزائر وتونس الشقيقة.

وإعتبرت الممثلة مفيدة عداس انها هذه خطوة جيدة لتدارك الأخطاء والكمال لله لأن الإنسان ليس معصوم من الخطأ. وتابعت مفيدة بالقول انها فرحانة لعودة بث مسلسل حب ملوك ولم يذهب عمل الممثلين وجهدهم هكذا.

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