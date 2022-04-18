إستئناف بث مسلسل “حب ملوك”.. هكذا علّق ضيوف” زابينغ رمضان”
تم اليوم إستئناف بث مسلسل “حب ملوك” عبر قناة النهار بعد توقف مؤقت دام 6 أيام. أين تم خلالله مراجعة محتواه قبل عرضهه خاصة في الشهر الفضيل.
وخلال حلقة اليوم من زابينغ رمضان أبدى ضيوف البرنامج فرحتهم لإعادة بث مسلسل حب ملوك عبر قناة النهار.
وقال يحىي طبيش بخصوص إستئناف مسلسل حب ملوك انها إستمرارية جميلة جدا لان كثير من المشاهدين يتابعون هذا المسلسل. كما تمنى طبيش مشاهدة طيبة للمشاهدين والمزيد من النجاحات للمثيل بكل من الجزائر وتونس الشقيقة.
وإعتبرت الممثلة مفيدة عداس انها هذه خطوة جيدة لتدارك الأخطاء والكمال لله لأن الإنسان ليس معصوم من الخطأ. وتابعت مفيدة بالقول انها فرحانة لعودة بث مسلسل حب ملوك ولم يذهب عمل الممثلين وجهدهم هكذا.
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لم يمر قرار قناة حنبعل التونسية توقيف بثسلسلة حب ملوك متضامنة بذلك مع قناة النهار مرور الكرام. حيث اعرب ضيوف بلاطو زابينغ رمضان عن إعجابهم لهذا الموف متعبرين إياه بالشجاع.
وقالت الممثلة مفيدة عداس الحمد لله لم تكن هناك جهة غاضبة من اخرى او هناك نزاع كاين تفاهم وتضامن. كما حيت مفيدة موقف قناة حنبعل والنهار على شجاعتهم.
بينما إعتبر الفنان يحىي طبيش أن ماقامت به قناة حنبعل التونسية خطوة تحسب لها من خلال مساندتها لقناة النهار. لأن العمل مشترك بينهما. وأضاف طبيش أن حنبعل لو كانت انانية كان بإمكانها ركوب الأمواج ومواصلة بث حلقات حب ملوك. وأشار طبيش ان هذه القناة تحلت بالمسؤولية والمهنية بقيام بتوقيف هذا العمل مع قناة النهار وإستئنافه معا.
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قررت قناة حنبعل التونسية، اليوم الثلاثاء توقيف بث مسلسل حب ملوك على شاشتها، بعدما أعلنت قناة النهار أمس توقيف بث المسلسل.
وعبرت القناة التونسية في بيان لها اليوم، عن احترامها لقرار توقيف بث المسلسل في الجزائر.
وجاء في بيان قناة حنبعل..
تبعا لقرار السلطة الجزائرية المختصة إيقاف البث مؤقتا لمسلسل حبّ ملوك الذي تنتجه وتبثه قناة حنبعل مع قناة النهار الجزائرية، فإن قناة حنبعل:
- إذ تعبّر عن احترامها لهذا القرار، فإنها تؤكد أن احترام ثوابت الأسرة والمجتمع والقيم الأخلاقية، من الضوابط الأساسية لخطها التحريري، وتحرص دوما على أن تكون إنتاجاتها الرمضانية، ومنها مسلسل حبّ ملوك، متلائمة مع خصوصيات هذا الشهر الفضيل وانتظارات العائلات فيه.
- تعبر عن اعتزارها وتمسكها بالشراكة التونسية الجزائرية في الإنتاج الدرامي التلفزي والتي أثمرت عديد الأعمال الراقية والمتميزة التي تم بثها في قناة حنبعل وقناتي النهار والشروق الجزائريتين.
- تضامنا مع قناة النهار الجزائرية، تعلن قناة حنبعل إيقاف البث مؤقتا للحلقات الجديدة من مسلسل حبّ ملوك بداية من الليلة واستئنافها مع قناة النهار يوم الأحد 17 أفريل 2022.
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تتوجه قناة “النهار” إلى مشاهديها الكرام، بخالص اعتذارها وأسفها على لقطات غير مناسبة. تم بثها في إحدى حلقات مسلسل “حب ملوك” خلال الشهر الفضيل.
وتؤكد قناة “النهار” لجمهور متابعيها الأوفياء أن المشهد الذي يتضمن تلك اللقطات تم بثه سهوا. مشددة على أنها لم تقصد الإساءة إلى مشاهديها. الذين تحترمهم كلهم وتحرص على مراعاة قيم الجزائريين.
وعلى إثر ذلك، تعلن إدارة النهار أنها قررت توقيف بث المسلسل حاليا إلى غاية مراجعته حلقة بحلقة.
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